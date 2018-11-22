玻璃心又碎！D&G道歉聲明「全英文」 中國網友超不爽

D&G發聲明表示，活動取消對所有工作人員都很不幸，但中國網友仍不領情。（路透）

2018-11-22 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕義大利時尚品牌Dolce & Gabbana（D&G）最近因為捲入歧視華人風波，遭到許多中國明星抵制，原定21日在上海舉辦的時裝秀也宣布取消。D&G事後發聲明道歉，表示活動取消對所有工作人員都很不幸，但聲明整篇都是英文，中國網友並不領情。

綜合報導指出，D&G品牌設計師史蒂法諾（Stefano Gabbana）之前因為曾說中國是「屎國」，引來中國明星、模特兒抵制，不少中國明星都選擇不出席21日的活動，時裝秀因此取消。D&G深夜在IG發聲明道歉，表示對於活動取消感到不幸，並強調這也影響到那些為時裝秀日夜工作的工作人員。

D&G表示，他們原本希望把一場向中國致敬、並能展現品牌歷史與展望的活動帶到上海，這不只是一場時裝秀，還包含著他們對中國、世界各地D&G粉絲的愛與熱情。聲明最後也向D&G所有的朋友與貴賓，發出來自內心的感激。

不過這樣的聲明卻無法讓中國網友滿意，許多人都直言，「給中國人道歉卻只看到全篇英文...」、「全篇沒有一個sorry，這就是你的道歉？」、「這是道歉的態度嗎？」、「不接受，沒誠意。」

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