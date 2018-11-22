抽水製可樂低價回饋地方 民眾狂喝、糖尿病致死暴增3成

2018-11-22 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕可口可樂公司旗下一間位於墨西哥的工廠和政府簽約，將小鎮上的水資源改為製作可樂用的材料，更以低售價來回饋居民，但此舉造成該地區民眾得糖尿病致死的機率飆升了30%，引起不滿。

綜合外媒報導，可口可樂在墨西哥大部分地區的銷售權為供應商「Femsa」所有，「Femsa」和墨西哥政府協議每天可抽取小鎮30萬加侖的水來製作可樂，從此往後小鎮恰帕斯（Chiapas）以可樂取代水情形越發嚴重。

恰帕斯鎮的可樂1.5公升量的可樂僅售價26元，故居民將其當作水來喝，1天就可以喝掉約2公升的可樂，導致健康出現問題，從2013年到2016年間，當地居民罹患糖尿病的死亡率增加了近3成，糖尿病每年奪走約3千多條人命，已是僅次於心臟病後威脅人類甚鉅的疾病。

《紐約時報》報導，2017年4月，憤怒的居民曾以蒙面的方式在可樂工廠前示威抗議，舉著「可口可樂殺死我們」的十字架並要求政府關閉工廠；為安撫抗議聲浪，工廠與當地居民協議會建立污水處理廠，為該當地500戶家庭提供乾淨的飲用水，但抗議人士仍不埋單，說道：「我們不是反對工廠的存在，只是希望政府履行為居民提供飲用水的義務。」

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