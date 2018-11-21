東奧正名公投引日媒關注 日網友：台灣就是台灣

公投爭議也引來日媒關注，如《時事通信社》、《每日新聞》、《日本經濟新聞》皆有相關報導。（資料圖）

2018-11-21 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運正名公投將在本週六舉行，已掀起國內正反兩方論戰，而公投爭議也引來日媒關注，如《時事通信社》、《每日新聞》、《日本經濟新聞》皆報導公投爭議，許多日本網友支持：「台灣就是台灣」

綜合日媒報導，中華奧會表示，若是公投通過恐讓中華奧會遭停權，呼籲大眾投下反對票，勿影響選手權力。對此，東京奧運正名行動聯盟昨（20）日召開記者會，呼籲大家24日公投時，第13案能投下贊成票，也強調奧林匹克憲章中沒有不能改名的規定。

「雖然我們心裡都知道是台灣，還是改個名比較好」、「名字不要用中華民國，用台灣吧」、「在日本一般也叫台灣啊」、「請以台灣的名義回到聯合國」、「台灣加油」、「聯合國常任理事國本來應該是台灣而不是中共」、「我平常都叫台灣，更不會認為台灣是中國的一個島」、「台灣就是台灣」。

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