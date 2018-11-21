日媒評柯P：白衣市長將颳起無黨旋風

日媒稱在中國對台施壓漸強的背景下，除了藍綠兩大黨外，台灣政壇吹起了第三勢力的旋風。（圖擷取自影片）

2018-11-21 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選倒數3天，全台氣氛相當緊繃，國際也相當關注台灣選情，而台北市長柯文哲近期也頗受日媒關注，除了報導其「友中、親美、靠日」的主張，更稱台灣年輕人普遍支持第三勢力，而受到年輕人支持的柯文哲，可能會開拓出台灣的全新道路，「白衣市長將颳起無黨旋風」。

友中親美靠日 柯文哲可能開拓全新道路

在日本東京電視台知識性節目「未来世紀ジパング」的近期節目中，探訪美中日台之間的角力拉扯，乃至於台灣今年底縣市長選舉的影響，甚至對柯文哲進行專訪。節目先提到中國明裡暗裡用打壓台灣，例如限制中客、要求外國航空公司稱呼我國為中國台灣，以及搶走台灣的邦交國。

節目報導指出，在中國對台施壓漸強的背景下，台灣政壇除了藍綠兩大黨，吹起了第三勢力的旋風，柯文哲在20多歲年輕人的支持率高達7成，「友中、親美、靠日」的主張漸獲認同。節目主持人也指出，目前台灣20到30歲世代的年輕人被稱為「厭世代」，對未來不抱希望，也是支持第三勢力，盼望改變現狀的族群。未來受到厭世代支持的人物，未來將可能會開拓出台灣的全新道路。

突破藍綠競合政界 白衣市長颳起無黨派旋風

據《朝日新聞》報導，在藍綠兩大黨相互競合的台灣政界，象徵無黨籍的「白色」正受到矚目。2014年時，中央政府與台北市皆為藍天，民進黨支持原為醫生的柯文哲當上市長，之後民進黨也成功贏得總統大選。但在4年後，由於人民對施政不滿，

以及在野黨於立院不斷出現脫序行為，藍綠支持率皆不如過往，唯獨柯文哲仍人氣不減。

而參加柯文哲競選活動的28歲劉姓民眾接受採訪表示，政黨輪替並沒有實際帶來生活變好的感覺，面臨低薪與高房價的問題，柯文哲興建中的公共住宅，以及推出的交通政策，都是與人民生活直接相關，因此對他抱持期待。

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