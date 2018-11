陶醉？逃避？ APEC峰會大合照 習近平被拍到沒睜眼

2018-11-19 19:19

〔即時新聞/綜合報導〕2018亞太經合會(APEC)領袖峰會18日閉幕,出席會議的各國領導人或代表當天身穿當地特色服裝合照,其中,中國國家主席習近平一度閉上眼睛,這一幕被美國記者瞬間捕捉到。

《美國之音》報導,瞬間按下快門記錄這個畫面的是《華盛頓郵報》記者羅金(Josh Rogin),他在推特發文說:「看看我今晚在巴布亞紐幾內亞APEC峰會上拍到的令人捧腹的習近平的照片吧。」

照片上,各國領導人或代表穿上巴紐紅色或黃色的民族特色服裝合照,身穿紅衣的習近平雙眼緊閉,仰頭挺胸,兩臂直垂兩側。

《美國之音》指出,在20多位世界政要雲集身邊之際,「習近平看似孤獨,又似傲慢,幾分陶醉,幾分逃避」。

報導又稱,在中國迅速崛起的歷史背景下,這張照片可能記錄下了一個頗具代表性的時代表情。

另外,有多名網友在羅金的推文留言處貼上了小熊維尼的圖片,嘲諷老是被比擬成小熊維尼的習近平。有趣的是,小熊維尼的造型就是身穿紅色小衫,習近平這次穿上巴紐紅色傳統服裝,比他過去身穿白襯衫的照片更為形似小熊維尼。

Check out this hilarious photo I took of Xi Jinping at @APEC_CEOsummit here in Papua New Guinea tonight. #VPinAsia pic.twitter.com/DlOZ7Twx5s