陶醉？逃避？ APEC峰會大合照 習近平被拍到沒睜眼

中國國家主席習近平在APEC大合照期間一度閉上眼睛，這一幕被美國記者瞬間捕捉到。（圖擷取自推特）

2018-11-19 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕2018亞太經合會（APEC）領袖峰會18日閉幕，出席會議的各國領導人或代表當天身穿當地特色服裝合照，其中，中國國家主席習近平一度閉上眼睛，這一幕被美國記者瞬間捕捉到。

《美國之音》報導，瞬間按下快門記錄這個畫面的是《華盛頓郵報》記者羅金（Josh Rogin），他在推特發文說：「看看我今晚在巴布亞紐幾內亞APEC峰會上拍到的令人捧腹的習近平的照片吧。」

照片上，各國領導人或代表穿上巴紐紅色或黃色的民族特色服裝合照，身穿紅衣的習近平雙眼緊閉，仰頭挺胸，兩臂直垂兩側。

《美國之音》指出，在20多位世界政要雲集身邊之際，「習近平看似孤獨，又似傲慢，幾分陶醉，幾分逃避」。

報導又稱，在中國迅速崛起的歷史背景下，這張照片可能記錄下了一個頗具代表性的時代表情。

另外，有多名網友在羅金的推文留言處貼上了小熊維尼的圖片，嘲諷老是被比擬成小熊維尼的習近平。有趣的是，小熊維尼的造型就是身穿紅色小衫，習近平這次穿上巴紐紅色傳統服裝，比他過去身穿白襯衫的照片更為形似小熊維尼。