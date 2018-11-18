香港彩虹大遊行突破1.2萬人 印度出櫃王子到場支持

2018年香港同志遊行昨（17）日中午開幕，籲求政府訂立《性傾向歧視條例》。（美聯社）

2018-11-18 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕2018年香港同志遊行昨（17）日中午開幕，籲求政府訂立《性傾向歧視條例》。印度1名公開出櫃的王子也受邀現身遊行中，他強調歧視不該發生。

綜合媒體報導，香港同志遊行昨日開幕，根據大會統計，與會人數超過1.2萬人，是歷屆最高，包括歐盟辦事處及13個國家的領事館代表，數名立法會議員皆參加遊行。發言人岑子杰表示人數新高，反映出人民愈來愈多人支持同志平權，也提到近3分之2的市民支持訂立《性傾向歧視條例》，籲請政府盡速推動立法。

而印度西部古吉拉特邦（Gujarat）王子曼文德拉（Manvendra Singh Gohil）是印度首位公開出櫃的王子，昨日也受邀到場，他表示，在香港的LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀與跨性別者）處境不錯，有見到許多人到場加油。他認為，社會上不該有任何歧視，反對香港圖書館將有關同性戀議題圖書撤架。他也提到，在印度出櫃相當困難，尤其是王室身分。並希望透過自身經驗，能夠為社會帶來改變，消弭歧視。

香港政制及內地事務局發言人對於此事表示，政府正在研究其他地區消除歧視的經驗，希望能幫助社會立法保障同性戀者免受歧視，預計明年上半年完成研究。