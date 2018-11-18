美替背債國抱不平 中國竟酸別指手畫腳：應尊重其他國家選擇

2018-11-18 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）昨（17日）在APEC（亞太經合組織）上批中國「一帶一路」讓受援國負重債，並向南太平洋領袖喊話，「美國將提供更好的選項」、「我們不會帶來重重束縛的一帶一路」。中國外交部發言人華春瑩今回酸，「我們建議有關國家與其比手畫腳，還不如自己言行一致。」

彭斯昨在APEC上演說，表示華府不會輕易退出中美貿易戰，並已展開處置，對2千5百億美元的中國商品課關稅，甚至可能翻倍；若中國不改政策，美國也不會調整方針。

彭斯呼籲南太平洋領袖，不要接受可能危及國家主權的外國貸款，「保護你們自己的利益，保持你們的獨立性，就像美國一樣，永遠把你們自己的國家當做優先。」美國也將和澳洲合作，在巴紐建設軍事基地，保護太平洋島嶼的主權和海洋權利。

華春瑩今（18日）回應，亞太經合組織處於關鍵發展階段，各方應體現負責任、建設性態度。中國在互相尊重、互利共贏的基礎上，與多個國家展開良好的互利合作，這些國家的自主發展能力和水準因此上升，當地民眾的生活也獲得改善。

華春瑩表示，處理國際問題要按共同制定的規則辦，遇到分歧要透過協商對話解決，而非人為設置壁壘、搞你輸我贏。「我們建議有關國家與其對別人指手畫腳，還不如自己言行一致。」真正做到對待大小國家一律平等，尊重其他國家根據自身國情選擇發展道路的權利，為發展中國家的發展做些實事好事。