曝中國五星級飯店噁爛清潔真相 網紅嘆遭中網友追殺

花總曝中國五星級飯店清潔噁爛，遭洩個資。（圖擷取自微博）

2018-11-18 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國14家知名五星級飯店被一中國網紅揭露，用一條毛巾既擦馬桶、浴盆、又擦杯子，令人作嘔，曝光後，這名網紅個資在網上被洩露，竟是來自五星級飯店的報復，讓他很感慨：解決不了問題，先解決提問題的人，他決定控告這家洩露他個資的飯店。

綜合媒體報導，微博知名網友@花總丟了金箍棒（簡稱：花總），本月14日在他的微博上發佈他今年以來自己入住五星級酒店秘密拍攝的視頻，被點名的14家包括萬豪、喜來登、香格里拉、喜來登等五星級酒店，以及文華東方、麗思卡爾頓等全球頂級酒店，整個清潔情況，令人作嘔，一經曝光至少2800萬網民觀看及轉載。

曝光後，已有13家表態要改進，但是，沒有被點到名的貴陽希爾頓花園酒店，有員工將他入住的資料曝光，花總個資整個傳到網上，花總在微博上很感慨指出「以後在搞這種監督已經不可能了。事後就已經有酒店把我的個人信息暴露出來。」

花總表示，現在很多人掌握了其名字護照號，個人信息的洩漏成為這件事後他個人承擔的後果。「表現出他們一個心態：我可能來不及解決問題，那我先解決提問題的人。」

事後，貴陽希爾頓花園酒店發布道歉聲明，表態將會對涉事員工進行調查及處理，但是，花總的個資卻已被曝光。