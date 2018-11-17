為PS5作準備？Sony宣布首次缺席E3電玩展

索尼宣布，明年將缺席E3遊戲展。（彭博）

2018-11-17 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕最近是索尼遊戲平台PS4的5週年紀念，PS4是目前全球銷售數量最高的家用電玩主機。不過最近索尼卻在此刻宣布將缺席明年的E3電玩展，此舉被外界認為是在為下一代遊戲平台PS5作準備。

綜合報導指出，E3是全球電子遊戲產業最大的年度商業化展覽，以往索尼、微軟、任天堂、CAPCOM、2K Games、Ubisoft等遊戲公司都會參加，並展示最新的遊戲。不過索尼最近宣布，將不會參加E3 2019遊戲展，這是E3從1995年開辦以來，索尼第一次缺席。

索尼透過聲明表示，隨著產業的演進，他們一直在尋求可以與社群互動的創意機會，PlayStation的粉絲對他們而言是一切，而且公司希望能有創新、有不同的想法，並用新的方式來取悅玩家，因此他們將不會參加E3。

索尼這樣的聲明引來外界遐想，加上Sony總裁兼CEO吉田憲一郎今年10月就證實，有PS4下代主機的存在，讓不少外國媒體都認為，索尼可能已經在為下一代遊戲平台PS5作準備。

目前索尼PS4已上市滿5週年，不只在全球累積銷售超過8610萬台，遊戲軟體數量累積銷售也高達7.779億套，是目前全球銷售數量最高的家用電玩主機。