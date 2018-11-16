哈佛學者：川普可能就南海、台灣全力反擊中國

學者認為，川普政府可能就南海與台灣等議題反擊中國。（美聯社）

2018-11-16 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕美中緊張關係持續因貿易、軍事問題升高，當中包括涉及南海、台灣等主權領土議題。知名學者艾利森（Graham Allison）指出，不少人都覺得要在南海阻止中國已經為時已晚，但他認為，美國政府將就各項事務全力展開反擊，甚至包含台灣議題。

艾利森接受《紐約時報》訪問時表示，不少人認為南海棋局大勢底定，要讓中國的痕跡從南海諸島上消失，回歸其原本的樣貌為時已晚，「但川普政府將展開強烈反擊，不僅針對南海，甚至包含台灣議題。」

艾利森為美國哈佛大學甘迺迪政府學院首任院長、教授，知名的「修昔底德陷阱」學說便是由他所提出，他還曾於美國前總統雷根、柯林頓任內擔任國防相關職務，還著有探討美國與中國開戰可能性的《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》一書。

美國為宣揚南海自由航行權利，不斷派遣軍艦穿梭，挑戰中國底線，美國副總統彭斯近日搭機飛往新加坡出席「東南亞國家協會」（ASEAN）峰會時，也飛越南海上空，距離備受爭議的南沙群島僅約80公里。針對美國的舉動，中國並非坐以待斃，美軍驅逐艦「狄卡特號」9月在南海執行任務時，遭中國驅逐艦「蘭州號」攔截，兩艦險些碰撞，可說是兩軍在南海發生過最驚險的衝突。