實施中國式社會控制 委內瑞拉推「祖國卡」

委內瑞拉近期推出「祖國卡」（carnet de la patria），藉此可實施社會控制，獎勵或懲罰人民。（彭博）

2018-11-16 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chavez）曾於2008年派遣法務部官員前往中國深圳，考察如何建立身分證系統，近期，委國當局推出一款名為「祖國卡」（carnet de la patria）的身分證，意圖藉此掌握人民的社會、政治、經濟行為。

《路透》報導，因當時國內還未有身分證明系統，2008年委國派遣代表團前往中國深圳考察，曾任代表團科技顧問的達錦（Anthony Daquin）表示，在中國的所見所聞改變了一切。他們從中興通訊集團（ZTE）學到，中國當局如何開發一套系統，追蹤人民的各種行為。達錦於隔年表達對侵犯人民隱私及恐造成社會控制的擔憂，卻被情治單位監禁、毒打，還被以手槍打掉幾顆牙齒，並告他叛國罪，逼得達錦最後不得不逃離委內瑞拉。

報導指出，去年財政相當困窘的委內瑞拉政府，斥資7000萬美元（新台幣約21億元），委託中興通訊打造「祖國卡」，並建立行動支付系統。

報導引述，這套身分系統讓持有者能享受比未持有者更多權利，也讓政府擁有更大權限能獎勵或懲罰人民。委內瑞拉部分公民及人權團體認為，現任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）準備藉由這套系統監控人民，並將極度欠缺的資源，包括工作、糧食，優先分配給效忠他的人，據傳，委國已開始剝奪未申請「祖國卡」者的糧食補助。