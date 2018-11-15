在越南亂噴漆！台男四處塗鴉恐遭遣返

2018-11-15 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣籍的張姓男子14日傳出在越南徒步區多處地方噴漆塗鴉，目前已遭當地警方逮捕並開罰，且不排除遣返張男。

綜合媒體報導，越南警方14日凌晨4時在裴院步行街（Bui Vien）發現28歲的台籍張男（Chang Yu Jui）在民宅牆壁上亂塗鴉，警方從他身上搜出10多罐噴漆，還在他的手機中發現他拍下自己的「傑作」，胡志明市各處建築、公車站牌、路邊汽車都有他的「塗鴉作品」。

越南警方依破壞都市美觀等規定，已對張男開罰150萬越盾（約新台幣2000元）。