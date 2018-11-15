別讓夫人不開心！ 梅蘭妮亞真的把白宮高官逼走了...

梅蘭妮亞（見圖）把白宮副國安顧問李卡德逼走。（法新社）

2018-11-15 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），昨天傳出逼美國總統川普將白宮副國安顧問李卡德（Mira Ricardel）解職，引起各界議論。白宮今天證實，李卡德已確定調職，並表示即使被調往新職位，仍會繼續支持川普。

梅蘭妮亞的發言人昨天發出聲明表示，「第一夫人辦公室的立場是：她（李卡德）不適任於白宮職位。」各大美媒都感到不尋常，有傳聞指兩人在訪問非洲期間曾有過衝突，吵架的內容包括專機機位和國家安全委員會的資源問題等。

綜合外媒報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）發出聲明表示，李卡德已確定調職，強調她會繼續支持總統川普，但未詳述李卡德的新職為何。

李卡德是鷹派、友台白宮國安顧問波頓（John Bolton）的副手，她原本任職於美國商務部，今年4月被波頓挖角進入白宮國安委員會，深得波頓信任，但據稱她與其他白宮官員處不好。

梅蘭妮亞逼走李卡德並非白宮首例，1987年時美國前總統雷根（Ronald Reagan）的幕僚長黎根（Donald Regan）與雷根夫人南西（Nancy Reagan）起衝突，因而慘遭開除命運。

除了李卡德外，昨天也傳出川普打算開除國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）和幕僚長凱利（John Kelly），目前消息未經白宮證實。