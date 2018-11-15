班農、郭文貴聯手揭中共黑幕 下週將開國際記者會

班農、郭文貴下週將共同舉行國際記者會，揚言曝光與中國政權相關的黑幕。（擷自郭媒體網站）

2018-11-15 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴日前多次預告，紐約時間11月19日，將在紐約皮埃爾酒店（Pierre Hotel）舉行海航集團創始人「王健之死真相新聞發布會」，並由前白宮首席策士班農（Steve Bannon）主持。郭文貴今日透露，記者會可能改至20日上午舉行，主題也臨時變更，將與班農共同揭露更大的中國政權黑幕，屆時多個國際主流媒體將現場直播。

郭文貴表示，原定的新聞發布會主題是「王健之死真相」，班農、律師團隊則認為，這比較像是他個人「情緒性的吹風會」。因此決定做出「本質性的改變」，揭露更大的中共黑幕。郭透露，此次記者會的準備相當嚴謹，十幾個律師事務所團隊、主持人班農，已經對數千頁的相關文件，進行嚴格的確認，發布會的講稿版本，也已修改數十次以上。

郭文貴：記者會恐引發全球股市動盪

郭文貴預告，屆時公布的資訊「涉及的人和公司，可能會引發全世界的股市、金融市場的巨大動盪」，不但會影響中美關係，也對很多世界級的人物是場「惡夢」，更會造成某些公司股價大跌。因此，美國、歐洲的政府部門正與他的團隊聯繫，要求提供記者會的細節。郭文貴強調，已經按照法律程序，與相關部門進行有限度的合作，但不會影響發布會的舉行。

郭文貴透露，此次國際記者會本來還打算公布震驚世界的王岐山內部談話影片，被律師團隊告知因為涉及政治、法律問題，不得公布。至於出席的媒體，郭文貴說，美國、歐洲的一些主流電視台將進行直播，並在現場提問，要大家拭目以待。

郭文貴：班農謙虛且嚴謹

談及斑農，郭文貴說，至今與班農已見面高達47次，過去兩週就見了10次面。郭稱讚班農是個「天才」，每一個PPT、每一個文件都「看過N遍」，「他看了我們所有的海航200多頁當年的爆料，和所有31個現在我們進行的案子」。郭說，班農細心到「在一個問題上跟我說一個小時」。郭強調，班農的英文水平比自己優異許多，是主持記者會的最佳人選，能更好的應對西方媒體的提問。

提及與班農的往來，郭文貴表示，班農有時脾氣很「暴躁」，生氣時會「嗷嗷的喊」，但是很謙虛、嚴謹。郭說，班農跟他一樣睡覺時間極少，三更半夜的給他發訊息、整天跟他打電話，一次他和班農說：「我們反共革命在乎你健康生死，你能不能多睡點覺？」班農聽到後，「他特別激動，抱著我深深的說，我這個沒人喜歡、沒人愛的人，聽到你這話我特別感動」、「兩眼含熱淚」，郭文貴聲稱，他當時安慰班農說：「我挺在乎你的」。