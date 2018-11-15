空污災難！醫院掛巨大雪白人工肺 吸10天霧霾變可可色...

印度一間醫院做了一項霧霾實驗，將人工肺掛在戶外，觀察其前後變化。（法新社）

2018-11-15 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里甘加蘭醫院，本月3日於院內停車場外掛上一對巨型人工肺，盼能直接讓民眾了解霧霾對人體的殺傷力，沒想到短短10天，人工肺就從白色染成灰色再到深褐色，震撼人心。甘加蘭醫院胸腔外科中心主任庫瑪（Arvind Kumar）直呼「這將對健康造成災難性的後果」。

綜合媒體報導，庫瑪表示，此一實驗由院方、肺部照護基金會與協助德里呼吸組織合作設置，目的在於向民眾展示「我們的肺正在發生轉變」，並指模型配有手術室用的高效率粒子空氣濾網，確保空氣純淨狀態，人工肺也裝有風扇，宛若真正的肺可以吸入空氣。

報導指出，庫瑪遺憾地說，「（實驗開始後）兩小時內顏色已開始產生變化；48小時後已被汙染到看不出原貌」，變黑速度太快「令人感到害怕」、不禁憂心「沒有理由相信同樣的汙染物不會進入、積存在人的肺裡」。

報導提到，德里被視為全球汙染最為嚴重的主要城市，自上個月時序入冬後，便壟罩在一片灰濛濛、有害霧氣之下，且汙染程度已超越世界衛生組織訂定的安全限制。週二當地監控數據顯示，PM2.5的數值已超出建議平均值約10倍，空氣髒到似不得不戴口罩自保。