2座石門水庫水量爆發！中國開挖白格堰塞湖沖斷橋毀房地

白格堰塞湖13日起按照官方計畫洩洪，滾滾洪水直奔下游。（圖擷取自微博）

2018-11-14 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省金沙江在西藏交界的白格段，10月11日發生坡體滑落，形成堰塞湖，累積至11月12日蓄水量已高達5.28億立方公尺，遠超過石門水庫滿水位量2倍，隨時有潰堤危險，官方決定以人工方式疏洪，結果洪水奔流而下，造成下游沿岸建築物、農地嚴重毀損。

綜合中媒報導，官方11日起出動18部怪手，先在白格堰塞湖旁挖出洩流槽，12日該湖蓄水量達5.28億立方公尺，13日按照官方預訂計畫開始洩洪，到今天水量已大幅減少4.92億立方公尺，但是驚人的水流直奔下游，在流域中的國道318線竹巴籠金沙江大橋被龐大水流沖擊，橋面應聲沖斷。

官方統計，堰塞湖洩洪時，最高水流量為每秒3.1萬立方公尺，在斷裂橋面附近的最高水流量則是每秒2.1萬立方公尺，整座竹巴籠金沙江大橋在洩洪初期，橋面沉入水下12公尺處，至今日早上7點橋墩始重見天日，目前該處的交通狀況屬斷線狀態。

中國政府表示，金沙江目前上、中、下游均疏通，堰塞湖情況已排除，此事件共計有19棟住宅、75座農場、3座水泥橋、2座吊橋、11公里公路、350畝農田、1610畝草場、8500顆果樹被大水沖毀，中國四川省甘孜藏族自治州西部的白玉縣對此「啟動1級應急響應」。

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