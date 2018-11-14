中國「霸凌要求」美企壓迫台灣 美報告籲立法反制

隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission，USCC），今（14）日發表年度報告，建議國會立法禁止美國企業按照中國的「霸凌要求」壓迫台灣。（法新社）

2018-11-14 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission，USCC），今（14）日在年度報告中指出，北京在國際增強施壓台灣，改變兩岸現狀，建議國會立法禁止美國企業按照中國的「霸凌要求」壓迫台灣。

綜合外媒報導，USCC創立於2000年，每年須向國會遞交年度報告，闡述中國經濟和軍事崛起的影響，通常在批評性的評估中，同時提出貿易制裁等反制行動的建議。今年報告多達525頁，談及中國全球擴張戰略危及美國與盟國、夥伴的國家安全與經濟利益。USCC認為，中國國家主席習近平正尋求改變全球秩序，以遂行中國的野心。

今年報告在關於「中國與台灣」的章節指出，北京這幾年加強對台施壓，並採片面行動企圖深化兩岸經貿和社會融合，目標是最終推動走向統一。報告認為，北京這些行動改變兩岸現狀。

USCC建議，美國國會應該考慮修法或通過法案，禁止美國企業在台灣議題上按照中國的「霸凌要求」壓迫台灣；國會應考慮修改相關反抵制（Anti-Boycott）法規，具體內容包括當北京採取相關手段或懲罰美國企業時，採取相對應制裁措施。

報告也指出，中國正加強對台灣的政治作戰活動，北京在各領域以多種手段，試圖妨礙台灣民主發展及蔡英文領導的政府，包括支持在野黨、利用社群媒體或其他網路工作散播假消息。

USCC也建議國會指示五角大廈，支持台灣的「整體防衛構思」；並提到美台經貿長期存在如牛肉與豬肉的市場准入限制等問題，相關討論仍然停滯，國會應指示美國貿易代表署（USTR）恢復美台貿易暨投資架構協定（TIFA）明年的會談，解決重要問題。