歷經130年 「1公斤」國際度量衡將重新定義

「國際公斤原器」由90%鉑和10%銥製成的直立圓柱體，存放在法國塞夫爾（Sevres）的國際度量衡局（BIPM）總部。（法新社）

2018-11-13 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕逾百年來，全球「1公斤」的定義都以存放在法國的「國際公斤原器」（IPK）為標準，但這種方式即將改變，各國政府代表預計在本週五批准計畫，改用更精確的「普朗克常數」定義「1公斤」。

綜合外媒報導，IPK是由90%鉑和10%銥製成的直立圓柱體，存放在法國塞夫爾（Sevres）的國際度量衡局（BIPM）總部，1889年起成為全球定義「1公斤」」的標準砝碼，各國以IPK的複製品當作重量參考標準。

IPK被用3層密封玻璃罩子封住，雖然科學家已盡力保存，但百年來這個公斤原器仍隨著灰塵、髒汙和濕氣等，出現非常細微的重量變化。法國LNE主任格勒農（Thomas Grenon）表示，「考量到我們現今所需的精確度，這還不夠好」。

本週在法國凡爾賽宮登場的第26屆國際度量衡大會（CGPM），各國代表將批准計畫，改為使用更科學方式「普朗克常數」定義「1公斤」的精確質量。

BIPM局長米爾頓（Martin Milton）表示，這項變化將影響計算、製造、製藥、氣候變化研究，以及其他需要精確測量的科學領域。

科學家也將會利用凡爾賽峰會改變安培（ampere）、克耳文（Kelvin，溫度計量單位）、莫耳（mole）的定義。