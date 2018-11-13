中國留學生程度低落 外媒曝美國暗黑產業「砸錢就能畢業」

留學海外的中國學生越來越多，其素質相對地良莠不齊。（路透）

2018-11-13 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕近年越來越多中國父母砸錢將子女送至海外留學，卻也出現學生素質良莠不齊的狀況，外媒指出，這些學力不如外籍同儕的中國學生為求順利畢業，紛紛花錢找槍手代寫作業及代考，背後商機之鉅，甚至已在美國形成一種新興畸形產業。

美國《自由亞洲電台》指出，美國名校蘊藏豐富教育資源，學生畢業後更有希望取得良好發展，被來自各國的留學生視為成功起步的保障。然而，很多中國學生進入學校後，發現現實並無想像中那麼美好，無論是課程強度、語言障礙，甚或是文化差異都遠超出預期，不少人嚴重受挫，畢業無望。

由於許多中國留學生背後均有來自父母或家族的經濟援助，學生在順利畢業並取得學位的條件下，被允許使用大量金錢，在這種畸形的價值觀下，一種暗黑新興產業就此誕生。有人看轉商機創立公司，大量提供中國留學生作業代寫及考試代考等服務，提供服務的槍手通常都是美國名校碩士畢業生，在專業科目領域內為客戶爭取漂亮的成績。

一名不願具名的美國槍手接受《自由亞洲電台》專訪表示，她服務的公司直接在微信群上向中國留學生招攬生意，平均每個槍手一天會接到5、6單作業代寫任務，還有中國客戶一次雇用超過10名槍手，代寫多數必修課程的作業外加出席考試，她坦言，如果客戶捨得花錢，在學期間可能連校門都不用進出幾次，就能取得漂亮的成績與文憑。