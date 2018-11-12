猶太學者逃過納粹屠殺 在美國被路人撞倒喪命

奧地利猶太人薩爾辛格（Kurt Salzinger，左）逃過納粹大屠殺，卻在美國車站月台被人撞倒喪命。（圖擷自Kurt Salzinger臉書）

2018-11-12 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利猶太人薩爾辛格（Kurt Salzinger），在二戰時逃過納粹大屠殺並定居於美國，並成為了紐約州霍夫斯特拉大學心理學教授，平安活到了89歲，沒想到卻在賓夕法尼亞車站月台被人撞倒，送醫後仍於11月8日去世。

據《紐約時報》報導，薩爾辛格先生於1929年出生在維也納。隨著納粹德國1938年進入奧地利，他與父親、母親和兄弟展開為期2年半的逃亡，先是乘坐西伯利亞鐵路再前往日本，然後搭船抵達美國西雅圖，最後在紐約落腳，但其他親人都沒能逃過大屠殺。

10月27日薩爾辛格和妻子到賓州車站搭車，一名匆匆忙忙趕路的男子把這對夫妻直接推開並撞倒在地，接著男子就搭上列車離開了。年邁的薩爾辛格無助地躺在地上，一旁民眾見狀趕緊上前幫忙，但薩爾辛格住院後，仍因腦出血與感染肺炎而過世。

薩爾辛格的家人與警察都認為他的死因為「意外死亡」，但仍須法醫的判定。而警方迄今都尚未掌握男子身分，因為車站監視器沒有拍到男子撞人的畫面。