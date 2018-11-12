美國加州野火肆虐 傑瑞德巴特勒2億豪宅燒到剩鋼筋

傑瑞德巴特勒花645萬美元（約新台幣2億元）在馬里布購入的豪宅，被野火燒成廢鐵。（圖擷自IG）

2018-11-12 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火持續蔓延，截至目前已造成25人死亡、110人失蹤，30萬人被迫撤離家園。蘇格蘭男星傑瑞德巴特勒（Gerard Butler），花645萬美元（約新台幣2億元）在馬里布購入的豪宅，也被燒成廢鐵。

近期推出新作《潛艦獵殺令》的傑瑞德巴特勒，PO出一張自拍，畫面中可見，在他身後一輛貨車被燒成灰燼，而整棟豪宅也被燒到只剩鋼筋，且現場仍瀰漫著些微濃煙。傑瑞德巴特勒說，野火帶來的災難令人心碎，感謝加州消防隊的付出，希望民眾可以募款給警消單位救援。

唱紅《Blurred Lines》的男歌手羅賓西克（Robin Thicke），在馬里布花240萬美元（約新台幣7440萬元）購入的豪宅也因野火付之一炬，他在IG感嘆家園全毀，但所幸有及時撤離。

《BBC》報導，在南北大火夾擊下，南加州伍爾西野火（Woolsey Fire）於8日從千橡市附近開始延燒，燃燒面積達3.5萬英畝（約141平方公里，約1個澎湖縣大），並且已失去控制進入馬里布的人口稠密地區，定居於濱海富裕城市馬里布的好萊塢名人，包括知名歌手女神卡卡（Lady Gaga）、卡戴珊家族的金卡戴珊（Kim Kardashian）等人，紛倉皇撤離。