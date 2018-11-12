不長象牙了！ 獵殺影響非洲母象演化

2018-11-12 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部莫三比克在內戰時，曾大量盜獵象牙換取現金，研究人員指出，這個行為導致了莫三比克的母象為生存著想，竟有約1/3不再長象牙。

綜合外媒報導，大象研究學者喬伊斯（Joyce Poole）表示，通常只有大約2％到4％的非洲母象會出現無牙情形，但研究調查顯示，取樣調查的200頭母象中，有51%從內戰時期存活下來，象齡超過25歲的母象沒有象牙；內戰後出生的母象中，有32%一出生就沒有象牙。

《國家地理頻道》報導，十幾年前莫三比克戈的龍戈薩國家公園（Gorongosa National Park）中有約4000頭大象，但由於內戰時期為取象牙換取買武器的資金、取象肉來餵養士兵，獵殺了近90%的大象，人類大量獵殺導致大象演化改變。

象牙減少已經成為趨勢，有一些嚴重盜獵行為的地區，如肯亞南部，獵殺行為使得牙齒變小，坦桑尼亞的魯阿哈國家公園（Ruaha Tanzania National Parks）中，25歲以上的母象有35%無牙；25歲以下母象也有13%沒有牙齒。

研究人員正在調查無牙的大象如何維持生活，一群生態及基因研究人員更在6頭成年母象配戴上GPS項圈，並定期採取血液及糞便，以便監測調查。