川普將頒「自由獎章」 包括貓王、貝比魯斯...

美國總統川普將於16日頒發「總統自由獎章」給7名受獎者，包括已故巨星「貓王」艾維斯．普里斯萊（Elvis Presley），這也是川普任內首次授勳。（法新社）

2018-11-11 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將於16日頒發「總統自由獎章」（ Presidential Medal of Freedom），表彰為美國國家安全與利益、世界和平、文化、其他重要公共或私人領域做出卓越貢獻者，受獎名單共7人，從政治界、文化影視圈到體育界皆有人選。

綜合外媒報導，這7人包括已故樂壇巨星「貓王」艾維斯．普里斯萊（Elvis Presley）、洋基隊傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）、名人堂四分衛且是越戰退役軍人的史多巴赫（Roger Staubach）、共和黨大金主之妻、慈善家瑪瑞安‧艾德森（Miriam Adelson）、任期最長的猶他州共和黨國會參議員哈契（Orrin G. Hatch）、於2016年猝逝的最高法院大法官史卡里亞（Antonin Scalia）以及明尼蘇達州最高法院首位黑人法官阿倫·佩奇（Alan C. Page）。

報導表示，此獎章最早於1945年由杜魯門總統設立，這次是川普上任後首度頒發自由獎章，此名單反映出他對文化偶像「貓王」及球隊傳奇魯斯的欣賞之情。