抽太大！傳加拿大移民署超收54億簽證費 遭集體起訴

加拿大移民署目前正面臨該國史上最大集體訴訟案。（法新社）

2018-11-11 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大移民署目前正面臨該國史上最大集體訴訟案。該署被控訴，自2004年至2015年間，累計超收簽證費金額達1.94億至2.3億加元（約新台幣45億至54億），並被要求退還該超收的費用。

綜合外媒報導，該集體訴訟的首席Alan Hinton為加拿大不列顛哥倫比亞省的居民，他在替其莫斯科妻子申請加拿大訪問簽證時發現，加拿大移民署申請處理簽證成本費用只需36.69元（約新台幣855元），不過卻向民眾收取75加元（約新台幣1748元）簽證費，被超收費用達38.31加元（約新台幣893元）。因不滿簽證費用被加拿大移民署當作搖錢樹，且受到其移民律師李克倫（Richard Kurland）鼓勵，他於2006年發起集體訴訟。

目前加入此一訴訟的人數越來越多，至今此案涉及已超過200萬份簽證申請，追討金額累計已達1.94億至2.3億加元。其中，最多的申請人多來自中國，預計約有10萬人次受影響。

此集體訴訟申請目前已得到聯邦法院核准進行。根據移民律師的計算，倘若申請人未來在訴訟獲勝，將視其申請年度的不同，每人可望能獲得40加元（約新台幣932元）至60加元（約新台幣1398元）的退費。

對此，加拿大移民署雖承認有多收費用，但仍主張不退還其超收的費用，並表示此舉措並無違法。因此訴訟仍在進行當中。