鬧翻了？俄羅斯擬禁木材出口中國 中國官員嚇傻

俄羅斯官員表示，若中國不出錢協助俄國恢復森林資源，就要禁止木材出口到中國，讓中共官員嚇傻。西伯利亞伐木場示意圖。（路透）

2018-11-11 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯森林被大量砍伐並出口到中國，成為中俄之間的引爆點，11月7日在俄羅斯上議院聯邦委員會中，自然資源和生態部部長科貝爾金就表示，若中國不出錢協助俄國恢復森林資源，就要禁止木材出口到中國，讓在場的中國自然資源部部長嚇得臉色大變。

綜合媒體報導，科貝爾金指出，中國很需要木材，造成俄羅斯森林的濫伐與灰色出口，未來必須解決木材出口的問題，中國也要出錢在俄羅斯興建10至20個培育樹苗的設施，否則不排除全面中斷供給中國的木材。

科貝爾金一席重砲發言之後，中國自然資源部長當場嚇傻，急得詢問要怎麼做才不會讓俄國發布木材禁令。

事實上，俄羅斯國內相當關注西伯利亞森林遭大肆破壞一事，並對中國感到憤怒，怒斥中方進口木材後，不僅沒有在砍伐處復育樹苗，甚至把不需要的木材丟在原地，進而導致森林大火。

目前俄羅斯網路上出現多起請願活動，要求禁止向中國出口木材，連署最多的請願達到了60萬人之譜。俄羅斯總統普廷日前也承認，中國邊境的西伯利亞與遠東森林，的確存在著相當嚴重的問題。