先別管貿易戰了 專家：中國經濟還有4大危機！

除了美中貿易戰之外，金融專家分析中國經濟還有4大危機，也就是債務、貨幣疲軟、房地產泡沫化、勞動人口老化。（路透）

2018-11-10 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國屢次加徵關稅，使得中國飽受貿易戰之苦，但除了這個問題之外，金融專家分析中國經濟還有4大危機，也就是債務、貨幣疲軟、房地產泡沫化、勞動人口老化

據《CNN》報導，澳洲國民銀行（National Australia Bank）駐雪梨的高級經濟學家伯格（Gerard Burg）表示，中國的經濟增長一直是高度信貸密集型，也就是說，中國金融體系的債務總額是整個經濟體的好幾倍。

債務裡的一部分用於建設橋樑、道路和其他基礎設施。但是，也分給了經濟效率較低的地方，例如大型的國營公司，而更有活力的私營部門完全沒有受益。

一些分析師對中國政府重整金融體系的承諾持懷疑態度，特別是隨著經濟成長的放緩和貿易戰的加劇。

大和證券資本市場公司（Daiwa Capital Markets）經濟學家Kevin Lai指出，中國許多省級地方政府和國有企業，在沒有定期注入低率信貸的情況下，會產生非常負面的影響，比如社會動盪、裁員和破產。

就人民幣下跌而言，雖然讓中國產品在全球市場上更便宜，但這種情況在過去引起了令人頭疼的問題，例如在2015與2016年，由於人民幣暴跌，讓北京政府花費數千億美元來支撐貨幣。

新加坡研究公司Centennial Asia創始人巴斯卡蘭（Manu Bhaskaran）認為，人民幣快速下跌可能會成為一個惡性循環，造成巨大的資金外流。金融分析公司「投宏觀（Capital Economics）」的數據顯示，近幾個月以來，北京似乎開始遏制其龐大的外匯儲備，以減緩人民幣的下跌。

同時，中國過熱的房地產市場也潛伏著威脅，研究公司Gavekal透露，由於低利率和大城市的住宅短缺，中國房價在過去10年中翻了一倍多。但是，中國房地產市場似乎出現了一些危機，安盛投資管理公司（AXA）資深新興市場經濟學家Aidan Yao表示，面對需求疲軟，一些大型房地產開發商已經在大幅降價。

經濟市場研究公司Fitch Solutions分析師表示，房地產行業一直是中國經濟今年為數不多的亮點之一，但如果下滑則就會成為負擔，造成另一層壓力。

中國面對這些危機，已展開減稅、增加基礎建設支出和寬鬆的貨幣政策來應對，但一些專家認為這是錯誤的處方，因為中國還有一個大問題，也就是人口老化。

華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的中國問題專家斯瑟思（Derek Scissors）透露，中國面臨著長期而非急性的壓力，在他看來，中國人口迅速老化與商業環境缺乏競爭等重大問題，在很大程度上被忽視了。

雖然中國政府放寬了幾十年前的一胎化政策，並試圖在銀行和汽車等領域為外國公司提供更多機會來增加競爭，但這些措施來得太晚了，讓中國負債累累的經濟體難以沒有增長。