義大利名牌推「反同」外套？ 背後印滿「娘炮」惹怒網友

義大利知名品牌「Diesel」日前推出一款印滿「faggot」（娘炮，強烈歧視男同性戀者的字眼）的外套，引發大批網友撻伐，紛紛表示拒買。（圖擷取自推特@NickHorbowyj）

2018-11-08 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕義大利知名品牌「Diesel」日前推出一款飛行夾克外套，背後卻印流「faggot」（娘炮，強烈歧視男同性戀者的字眼）字樣，讓許多網友氣炸，紛紛說不能接受這種衣服。

綜合外媒報導，義大利在2016年5月就通過同性伴侶法，讓同志伴侶都享有民事結合的權利，然而當地時尚品牌「Diesel」卻在日前推出一款要價350英鎊（約新台幣1萬4000元）的反同外套，整件黑色外套背面印滿「faggot」，公然歧視並嚴重冒犯男同性戀者，立刻遭到大批網友撻伐，紛紛表示拒買。

「Diesel」公司聲明，這是他們發起一系列的「仇恨文化」活動，只是想告訴人們，仇恨不會因為被隱藏起來而消失，反而會在你心中不斷累積上去。「這些議題和每個人都有關係，每個人也都有權選擇自己衣服上的字，促使讓他人能夠採取立​​場，喚醒大眾的意識，」

不過，面對這樣的解釋，許多網友還是無法接受，認為「Diesel」只是在強詞奪理，留言「冒犯性話語才是現在的時尚？」、「作為一名長期客戶和同性戀者，我對此感到震驚」、「我實在沒有理由花這350英鎊」。

英國知名作家貝爾（Poorna Bell）也說，「Diesel」太過傲慢，竟自以為可以改變這些帶有歧視的字眼意義，殊不知這對同性戀者仍是種傷害。