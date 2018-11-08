這裡的新生兒超可憐！ 空氣髒到像「每天抽一包菸」

印度最近遭受霧霾襲擊，城市一片霧濛濛。（歐新社）

2018-11-08 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕台灣西半部最近霾害嚴重，外出時一片霧濛濛，能見度低，但比台灣更嚴重的地方在印度。每逢11月霧霾高峰期，印度各大醫院湧現患者，其中又以新生兒備受照顧，因為他們一出生就接觸髒空氣，知名的肺部醫師庫馬爾（Arvind Kumar）說：「吸入的量相當於每天抽掉20到25根菸（一包菸）」。

據《法新社》報導，世界衛生組織指出，每年有超過100萬印度人死於霧霾，其中，印度第二大都市德里的空氣更是全球主要城市中最糟的，PM2.5甚至超標30倍。每逢11月，印度各間醫院擠滿兒童、老人及呼吸道疾病等抵抗力弱的患者，著名胸腔外科醫師戈匹納斯（Srinivas K. Gopinath）說：「患者在醫院可以獲得比較好的空氣，但一離開醫院，髒空氣就會撲鼻而來。」

據世界衛生組織10月公布的報告，全球每年有數十萬兒童因為暴露在有毒空氣中而喪命，因為兒童呼吸速率較成年人快，所以吸入體內的髒空氣是成年人的兩倍。也因此，印度霧霾高峰期出現的患者中，新生兒備受照顧，德里知名胸腔外科醫師庫馬爾（Arvind Kumar）說：「新生兒吸入髒空氣的量，相當於每天抽20到25根菸（一包菸）」。

醫師庫馬爾也說，這裡的居民就算不抽菸，肺部都呈現黑色。即使是青少年，肺部也都有黑點。這很嚇人」。德里的霾害要一直到2月底才會有所緩和。

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