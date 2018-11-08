中國援薩46億 金援伸入中南美恐激怒美國

中國將金援薩國1.5億美元（約台幣46.4億）。（歐新社）

2018-11-08 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕前中南美友邦薩爾瓦多在8月宣布與我斷交，改與中國建交。中外交部當時強調，薩國與台斷交是出於「一個中國」原則，沒有任何經濟前提，如今卻傳出中國將金援薩國1.5億美元（約台幣46.4億）。

根據《路透》報導，薩爾瓦多總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）結束訪中行程準備回國，過程中桑契斯與中國國家主席習近平會面，敲定了13項合作計畫。報導指出，中國的金援象徵著將手伸入中南美洲，恐引發美國憤怒，這筆46億元的經費將用於社會與科技計畫上。

中國外交部發言人陸慷當時在例行記者會上表示，薩爾瓦多政府決定與台灣斷交，是出於「一個中國」原則，是「政治決斷」，「沒有任何經濟前提」，與中國發展正常友好國家關係是「大勢所趨，民心所向」，希望台灣某些人看清世界大勢，不要把任何問題僅僅理解為錢的問題。

外交部長吳釗燮後來指出，薩國要求我方投標聯合港開發案，內容為薩國聯合港特許經營權40億美元（約1200億台幣），其他還有周邊自由經濟特區230億美元（約6900億台幣）、每年維持費約2500萬美元（7.5億台幣）等逾8千億的資金投資。