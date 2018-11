市民不敵高房價 美國舊金山要對企業課徵「遊民稅」

2018-11-08 15:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國舊金山灣區是美國科技產業的聚集之處,但高漲的房價也讓許多居民無力負擔。舊金山市於昨(7)日公投綁大選,針對「遊民稅(homeless tax)」進行投票。未來政府將向年收入超過5千萬美元的企業加徵0.5%稅金,預計每年將增加3億美元稅金收入,將全數用於扶助遊民提升居住與醫療品質。

據《法新社》報導,「C提案(Proposition C)」又被稱為遊民稅法案,今年夏天有2.8萬人連署,公投在昨日與期中選舉一同舉行,最後以60%支持率通過。未來市政府將對年收入超過5000萬美元(約新台幣15億)的企業課徵0.5%稅金,估計將創造2.5億到3億美元(約新台幣75億到90億元)的稅收。稅金將為5000人提供住處,並用於對抗精神疾病與房租補助。

針對此法案,當地公司也出現兩派意見,推特創辦人傑克.多西(Jack Dorsey)以及在線支付新創公司Stripe的創辦人帕特里克.科里森(Patrick Collison)接表示反對,認為徵稅會影響業界發展,同時也質疑稅收缺乏監管,使用方式也不明確。

不過,雲端服務供應商Salesforce.com的執行長貝尼奧夫(Marc Benioff)則相當支持法案,還慷慨金援造勢活動,他認為科技公司已經坐享多重稅務優惠,應該履行社會責任,何況矽谷已經住了一大堆億萬富翁。

Prop C’s victory means the homeless will have a home & the help they truly need! Let the city come together in Love for those who need it most! There is no finish line when it come to helping the homeless. Thank you amazing supporters of Prop C! pic.twitter.com/0JOXCua1m1