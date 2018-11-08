市民不敵高房價 美國舊金山要對企業課徵「遊民稅」

未來舊金山將向年收入超過5千萬美元的企業加徵0.5%稅金，預計每年將增加3億美元稅金收入，將全數用於扶助遊民提升居住與醫療品質。（法新社）

2018-11-08 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山灣區是美國科技產業的聚集之處，但高漲的房價也讓許多居民無力負擔。舊金山市於昨（7）日公投綁大選，針對「遊民稅（homeless tax）」進行投票。未來政府將向年收入超過5千萬美元的企業加徵0.5%稅金，預計每年將增加3億美元稅金收入，將全數用於扶助遊民提升居住與醫療品質。

據《法新社》報導，「C提案（Proposition C）」又被稱為遊民稅法案，今年夏天有2.8萬人連署，公投在昨日與期中選舉一同舉行，最後以60%支持率通過。未來市政府將對年收入超過5000萬美元（約新台幣15億）的企業課徵0.5%稅金，估計將創造2.5億到3億美元（約新台幣75億到90億元）的稅收。稅金將為5000人提供住處，並用於對抗精神疾病與房租補助。

針對此法案，當地公司也出現兩派意見，推特創辦人傑克．多西（Jack Dorsey）以及在線支付新創公司Stripe的創辦人帕特里克．科里森（Patrick Collison）接表示反對，認為徵稅會影響業界發展，同時也質疑稅收缺乏監管，使用方式也不明確。

不過，雲端服務供應商Salesforce.com的執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）則相當支持法案，還慷慨金援造勢活動，他認為科技公司已經坐享多重稅務優惠，應該履行社會責任，何況矽谷已經住了一大堆億萬富翁。