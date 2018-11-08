變美日貿易戰？川普：賣幾百萬台車來又不買美國車

川普直批日本「在貿易上對美國不公平」，憑低關稅送了幾百萬台車來，卻又不買美國車。（法新社資料圖）

2018-11-08 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕剛於期中選舉取得勝利的美國總統川普，似乎要開始處理美日貿易關係，他在昨（7）日的記者會上批評美日在汽車上的貿易不平衡，「在貿易上日本對美國並不公平」，除此之外，川普也強調要中國做出讓步。外界認為，即使民主黨奪回眾議院過半數席次，但川普仍要在貿易問題上取得成果。

綜合外媒報導，在期中選舉塵埃落定後，川普立即於推特發文表示：「我們昨晚巨大的勝利收到很多恭賀，之中包含來自期待貿易協議的外國朋友，現在我們可以回去工作並完成這些事了」。

而當川普被問及美日貿易，川普親暱地表示「先向晉三問好」，稱日本首向安倍晉三事他「最親近的人之一」，川普表示他曾對安倍說：「我告訴他日本在貿易上對美國並不公平，他們憑低關稅送了幾百萬台車來，卻又不買美國車。」

而針對美中關係，川普還提到他認為「中國製造2025」可以說是「非常冒犯」，因為這代表中國要在2025年主導全球經濟，但川普強調這不會發生，但也表示期待和中國進行會談，「我們會試著和中國敲定協議，因為我希望和習近平保持良好關係，對中國也是如此。」