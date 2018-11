變美日貿易戰？川普：賣幾百萬台車來又不買美國車

2018-11-08 10:38

〔即時新聞/綜合報導〕剛於期中選舉取得勝利的美國總統川普,似乎要開始處理美日貿易關係,他在昨(7)日的記者會上批評美日在汽車上的貿易不平衡,「在貿易上日本對美國並不公平」,除此之外,川普也強調要中國做出讓步。外界認為,即使民主黨奪回眾議院過半數席次,但川普仍要在貿易問題上取得成果。

綜合外媒報導,在期中選舉塵埃落定後,川普立即於推特發文表示:「我們昨晚巨大的勝利收到很多恭賀,之中包含來自期待貿易協議的外國朋友,現在我們可以回去工作並完成這些事了」。

而當川普被問及美日貿易,川普親暱地表示「先向晉三問好」,稱日本首向安倍晉三事他「最親近的人之一」,川普表示他曾對安倍說:「我告訴他日本在貿易上對美國並不公平,他們憑低關稅送了幾百萬台車來,卻又不買美國車。」

而針對美中關係,川普還提到他認為「中國製造2025」可以說是「非常冒犯」,因為這代表中國要在2025年主導全球經濟,但川普強調這不會發生,但也表示期待和中國進行會談,「我們會試著和中國敲定協議,因為我希望和習近平保持良好關係,對中國也是如此。」

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done!