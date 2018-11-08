期中選舉落幕 川普：共和黨非凡日子

2018-11-08 02:44

〔中央社〕美國期中選舉落幕，民主黨重掌聯邦眾議院，將導致總統川普政府施政面臨更大束縛。儘管如此，川普今天仍用「非凡的一天」形容選舉結果對共和黨人的意義。

川普在白宮記者會中表示，共和黨6日在選舉中突破歷史性劣勢，強調守住參院，意義重於眾院失守。

他並嘲諷迴避他輔選，後來落選的共和黨候選人，例如尋求在維吉尼亞州連任的眾議員康斯塔克（Barbara Comstock）。

他說：「那是一些基於自身理由而決定不接受我或我們去站台的人。他們選得很糟。我不確定該高興或難過，不過這種事對我而言還好。」

川普還說，他幫忙助選的候選人大部分勝選，「激烈競選活動擋下人們在說的藍色浪潮...如果我們沒有這樣打選戰，那有可能成真」。

「共和黨昨晚逆轉歷史，延續我們在參議院過半，在眾議院也遠遠優於預期。」

種族和移民議題在選戰期間發燒，造成分裂。選舉結果共和黨至少拉下3席民主黨議員，將繼續掌控參院。不過共和黨在被視為對川普執政公投的選舉中拱手讓出眾院，也讓他受挫。

川普提到：「這真的可能是美好的兩黨合作情勢。」

他表示，可能成為眾院新議長的民主黨眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）已在電話中向他表達，有意進行合作。不過如果民主黨推動對他進行調查，川普懷疑兩黨共同基礎是否存在。

他說：「這兩件事不能夠同時進行。」

可就川普報稅、可能的商業利益衝突、2016年大選與俄羅斯的關連等議題進行調查的眾院委員會，接下來將由民主黨主導。