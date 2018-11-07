強效溫室氣體CFC-11大增 中國工廠被指是元凶

國際環保組織指出，會危害臭氧層的化學物一氟三氯甲烷（CFC-11），近年排放量大幅增加，新證據顯示，中國正是這種被禁用工業氣體再度增長的元兇。中國工廠示意圖。（路透）

2018-11-07 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕國際環保組織指出，會危害臭氧層的化學物一氟三氯甲烷（CFC-11），近年排放量大幅增加，而新證據顯示，中國是這種被禁用工業氣體再度增長的元兇。

《紐約時報》報導，CFC-11氣體不僅會破壞保護地球的臭氧層，也是一種強效溫室氣體，會加劇全球暖化，因此1989年生效的《蒙特婁議定書》，各國同意逐漸淘汰這種氣體。但科學家今年5月報告指出，CFC-11近來排放量大幅增長，原因很可能來東亞。

《紐時》和國際環保組織「環境調查局」（EIA）隨後發現的證據顯示，中國的非法企業可能是CFC-11的主要來源；EIA在一份報告中指出，獨立實驗室的檢測「明確證實了CFC-11在（中國）三家企業的使用」。

中國政府已表示，將調查並取締任何非法生產CFC-11的工廠，中國的工業協會向下屬企業發出倡議，不使用這種化學品。當局上月宣布，警方在河南省破獲一家非法CFC-11工廠，發現了30多噸CFC-11化學品。

中國生態環境部發言人劉友賓日前在新聞發布會上說，檢查人員近幾個月來已對1172家相關企業進行了排查，僅在其中10家檢測到了含CFC-11的物料。中國官員也聲稱，CFC-11排放量非常之大，不可能都來自那些企業。中國環保部的陳亮指出，「如果只是那些小型、非法的游離生產者，產量不會那麼多」。

陳亮也表示，在監管中國大量的化工和泡沫製造企業方面，存在令人退縮的障礙。據他統計，泡沫行業約有3000家企業，分散且隱蔽的企業數量可能更多。他說，中國地方官員可能沒有快速檢測CFC-11含量，或用於生產CFC-11的化學品的設備，難以發現和懲罰那些行蹤不定的化學品生產商。「他們完成生產後，所有的人都跑掉了，打擊起來很困難」。