紐約台裔選將3席全上 劉醇逸勝利創紀錄

2018-11-07 17:13

〔中央社〕紐約3位民主黨台裔選將在期中選舉全數當選，聯邦眾議員孟昭文、紐約州眾議員牛毓琳輕鬆連任，復出政壇的劉醇逸則創下紀錄，以過半得票率成為首位台灣出生的紐約州參議員。

51歲的劉醇逸在確定勝出後表示：「我以身為台灣子弟為榮，也很高興成為州參議員。」

截至發稿為止，紐約州已完成99%計票，民主黨籍現任州長古莫（Andrew Cuomo）以59%得票率，擊敗共和黨籍莫利納諾（Marc Molinaro）等4名對手，將展開第3任期。民主黨籍聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）以近67%得票率，擊敗共和黨對手法利（Chele Farley），連任成功。

民主黨籍拉美裔政壇新星歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）不負眾望，在工人階級和移民為主的選區拿下78%選票，以壓倒性優勢擊敗共和黨對手巴帕斯（Anthony Pappas），29歲的她成為美國史上最年輕女性國會議員。

台裔選將方面，爭取第4任的孟昭文（Grace Meng）在家鄉皇后區面對綠黨的希爾賈納（Tom Hillgardner）挑戰，最後以91%得票率連任成功。在台灣出生的牛毓琳（Yuh-Line Niou）在曼哈頓下東城、華埠的選區同額競選，也毫無意外連任。

由於選前大勢已定，43歲的孟昭文與35歲的牛毓琳選舉日都沒有公開行程。

相較之下，劉醇逸選情撲朔迷離，備受台裔社群關注。劉醇逸9月在民主黨初選扳倒連任多年的艾維樂（Tony Avella），但艾維樂轉而代表獨立黨和女性平等黨參加普選，劉醇逸競選團隊不敢大意，選前積極辦活動催票，期望翻轉紐約州參議會被共和黨掌控的局面。

在東北皇后區競選的劉醇逸最後以54%得票率勝選，領先共和黨的帕拉迪諾（Vickie Paladino）30個百分點，被民主黨視為叛將的艾維樂得票率不到20%。

劉醇逸5歲移民美國，曾任紐約市議員、市主計長，是紐約知名度最高的亞裔政壇人士之一。他2013年參選紐約市長失利，2014年民主黨初選挑戰艾維樂失敗，今年捲土重來，成為首位台灣出生的紐約州參議員，寫下華人移民在美參政新頁。

劉醇逸堅定反對總統川普的移民政策，他表示，過去2年美國走錯方向，紐約州參議會這席回到「真正的民主黨人」手中後，他將確保相關政策、立法和各種計畫「都能照顧到白宮主人每天不斷攻擊的群體」，讓移民有尊嚴。

劉醇逸說，進入紐約州參議會後，他將確保在州政府沒有充分代表的族群都能發聲，並支持紐約州墮胎合法化的「生育健康法案」（Reproductive Health Act）通過，確保女性有生育自主權。