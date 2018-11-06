不想過度依靠美國 法總統馬克宏呼籲建「真正的歐洲軍隊」

法國總統馬克宏（右）呼籲歐盟「必須建立一個真正的歐洲軍隊」，以防止歐洲的國安問題過度依靠北約與美國。（法新社）

2018-11-06 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在今日播出的訪問中，呼籲歐盟「必須建立一個真正的歐洲軍隊」，以防止歐洲的國安問題過度依靠北約與美國。

綜合媒體報導，馬克宏向法國廣播電台歐洲第一電台（Europe 1）表示，中國與俄羅斯日益強大，而在川普主政下的美國，對歐洲的國防政策也搖擺不定；「我們必須想辦法保護自己，無論威脅是來自中國、俄羅斯，甚至是美國。」

他表示，當看到川普總統宣布美國將退出《中程核武條約》時，犧牲的是歐洲與歐洲的安全；除非我們擁有一個「真正的歐洲軍隊」，否則我們無法保護歐洲人；馬克宏強調，「我們必須要用更具主權的方式保護自己，而不只是依靠美國。」

法國擁有歐洲最強大的國防軍，法國也已經主導組織由9個歐洲國家組成的「快速反應部隊」；但過去「歐洲軍隊倡議」也備受爭議，因為這個提倡要求歐盟諸國的國防政策與國防預算必須保持一體，被質疑侵犯了各國的主權，英國在2016年的脫歐公投中，支持脫歐者就是認為「歐洲軍隊」不只會破壞北約組織的合作關係，也會讓英國失去國防與外交自主權；而雖然歐盟的立場是「對北約的尊重不能被美國利用成要脅歐洲的藉口」，但歐盟高層的決議是要讓歐盟成員發展「更緊密的國防合作關係」，而不是組建一體化的歐洲軍隊。