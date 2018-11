俄戰機掠過美軍偵察機 距離近到可感受氣流震動...

2018-11-06 09:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國國防部指出,一架俄羅斯SU-27戰機5日在黑海上空以「不安全且不專業」的動作攔截一架在國際空域飛行的美國EP-3偵察機,戰機距離近到連偵察機機組人員都能感受到氣流震動。

綜合外媒報導,美國國防部指出,這架SU-27戰機直接在美國EP-3偵察機旁高速飛過,美國海軍也提到,SU-27戰機在進行「第二次攔截」時,掠過偵察機旁還開啟後燃器,距離近到美國機組人員也能感受到開啟後燃器的氣流震動。

國防部發言人帕洪(Eric Pahon)強調,俄方作為非常不安全,使得美國飛行員和機組人員處於危險之中,至於雙方在飛行中是否有通信往來,帕洪表示2架飛機之間並沒有通信,而整起事件持續了約25分鐘。

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr