俄戰機掠過美軍偵察機 距離近到可感受氣流震動...

2018-11-06 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部指出，一架俄羅斯SU-27戰機5日在黑海上空以「不安全且不專業」的動作攔截一架在國際空域飛行的美國EP-3偵察機，戰機距離近到連偵察機機組人員都能感受到氣流震動。

綜合外媒報導，美國國防部指出，這架SU-27戰機直接在美國EP-3偵察機旁高速飛過，美國海軍也提到，SU-27戰機在進行「第二次攔截」時，掠過偵察機旁還開啟後燃器，距離近到美國機組人員也能感受到開啟後燃器的氣流震動。

國防部發言人帕洪（Eric Pahon）強調，俄方作為非常不安全，使得美國飛行員和機組人員處於危險之中，至於雙方在飛行中是否有通信往來，帕洪表示2架飛機之間並沒有通信，而整起事件持續了約25分鐘。