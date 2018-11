壯觀！紀念一次世界大戰結束百年 倫敦塔點起1萬支火焰

4日晚間,倫敦塔點燃1萬隻火焰紀念一次世界大戰結束百年。(路透)

2018-11-05 12:20

〔即時新聞/綜合報導〕為紀念一次世界大戰結束百年,倫敦塔昨晚由身著精緻制服的倫敦塔衛士「Beefeater」開始點燃火燭,隨後軍人及自願的民眾也陸續在乾枯的護城河中點燃1萬隻火燭,讓整個護城河被燈光壟罩、淹沒在乾冰所製造出的濃霧當中。

綜合外媒報導,1914年至1918年間,第一次世界大戰奪走了至少1800萬人的生命,使其成為世界歷史上最血腥的戰役之一,在戰爭結束的100週年紀念日,在倫敦塔用1萬支火焰照亮護城河來紀念重要的百年紀念日,該儀式名為「超越陰影:塔樓的記憶」(The Beyond the Deepening Shadow: The Tower Remembers),該儀式每晚都會點燃火焰,直到停戰日結束。

《每日郵報》報導,昨晚開幕的「超越陰影:塔樓的記憶」是由劇場設計師派博(Tom Piper)所設計,他將火把安排在不同的高度,以創造戲劇性的效果,整場表演,點燃火焰需要約45分鐘,燃燒殆盡需4個小時,他表示,希望展現出火焰在手指中綻放的效果,護城河上更鳴笛演出號角軍樂「Last Post」,該樂曲的寓意是「完成了光榮任務」,現場民眾更進行了一分鐘的沉默,表示哀悼。

一位點燃火焰的自願者,皇家海軍的海軍陸戰隊員巴拉傑(Balraj Dhanda)說:「我認為這場儀式創造出的氛圍,可以讓人們有機會進行個人反思;州長哈羅德(Dick Harrold)表示,整場儀式令人驚嘆他表示,該儀式紀念著那些被遺忘的人、失去親人的人以及受戰爭影響的人。

據了解,2014年也曾紀念一次世界大戰爆發滿100年,該次紀念的方式是以罌粟花展來紀念戰爭爆發百年,也是由設計師派博所監督。