壯觀！紀念一次世界大戰結束百年 倫敦塔點起1萬支火焰

4日晚間，倫敦塔點燃1萬隻火焰紀念一次世界大戰結束百年。（路透）

2018-11-05 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念一次世界大戰結束百年，倫敦塔昨晚由身著精緻制服的倫敦塔衛士「Beefeater」開始點燃火燭，隨後軍人及自願的民眾也陸續在乾枯的護城河中點燃1萬隻火燭，讓整個護城河被燈光壟罩、淹沒在乾冰所製造出的濃霧當中。

綜合外媒報導，1914年至1918年間，第一次世界大戰奪走了至少1800萬人的生命，使其成為世界歷史上最血腥的戰役之一，在戰爭結束的100週年紀念日，在倫敦塔用1萬支火焰照亮護城河來紀念重要的百年紀念日，該儀式名為「超越陰影：塔樓的記憶」（The Beyond the Deepening Shadow: The Tower Remembers），該儀式每晚都會點燃火焰，直到停戰日結束。

《每日郵報》報導，昨晚開幕的「超越陰影：塔樓的記憶」是由劇場設計師派博（Tom Piper）所設計，他將火把安排在不同的高度，以創造戲劇性的效果，整場表演，點燃火焰需要約45分鐘，燃燒殆盡需4個小時，他表示，希望展現出火焰在手指中綻放的效果，護城河上更鳴笛演出號角軍樂「Last Post」，該樂曲的寓意是「完成了光榮任務」，現場民眾更進行了一分鐘的沉默，表示哀悼。

一位點燃火焰的自願者，皇家海軍的海軍陸戰隊員巴拉傑（Balraj Dhanda）說：「我認為這場儀式創造出的氛圍，可以讓人們有機會進行個人反思；州長哈羅德（Dick Harrold）表示，整場儀式令人驚嘆他表示，該儀式紀念著那些被遺忘的人、失去親人的人以及受戰爭影響的人。

據了解，2014年也曾紀念一次世界大戰爆發滿100年，該次紀念的方式是以罌粟花展來紀念戰爭爆發百年，也是由設計師派博所監督。