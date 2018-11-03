美國政府研究證實 手機輻射可導致老鼠癌變

2018-11-03 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生研究院（NIH）發布最新研究指出，有明確的證據表明，暴露於2G和3G手機中使用的高頻無線電波輻射（RFR）的雄性老鼠，容易出現癌變腫瘤，因此建議男性應採取預防措施，研究發布在美國《食品藥品監督管理局聲明》。

綜合外媒報導，美國衛生研究院進行國家毒理學計畫（NTP），將齧齒動物養在特製的環境中，從牠們在母體內時就開始讓他們暴露在高頻無線電波輻射下，每隔10分鐘暴露10分鐘，每天共暴露9小時，時間長達2年，發現雄性老鼠與雌性老鼠出現的病徵不同。

雄性老鼠會因手機電磁波，在心臟、大腦和腎上腺出現癌變腫瘤，美國衛生研究院科學家找來其他領域專家研討後達成共識，確定手機輻射與雄性動物得癌症有直接關聯，這項研究始於10年前，因此以2G、3G信號為研究對象，但它們目前依舊應用於簡訊與通話技術。

參與研究的波契爾（John Bucher）博士表示，「雖然新技術不斷發展，但值得注意的是，舊的技術尚未完全被取代」，他說「當今的手機非常複雜，因為它們包含多種天線，用於Wi-Fi、GPS、3G、4G頻段等，因此研究結果仍與現在的手機輻射有關。」，建議男性應避免手機輻射恐帶來的局部危害，宜讓大腦、心臟、腎上腺遠離手機輻射。

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美國《食品藥品監督管理局聲明》