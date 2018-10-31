大俠金庸笑別江湖 曾認《鹿鼎記》神龍教是影射共產黨

金庸笑別江湖，曾認《鹿鼎記》神龍教是影射共產黨。（資料照）

2018-10-31 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕本名查良鏞的文壇巨擘金庸，如其筆下主角「大吵大鬧一番後悄然歸隱」，昨天下午含笑而逝，他一手創辦的香港《明報》簡述他的一生，提到，他在2013年受訪曾認《鹿鼎記》中的神龍教是影射共產黨。「傷心」中國1989年北京六四天安門的鎮壓行動。

《明報》以作家倪匡讚查良鏞是「5000年來第一人」來做為他一生成就的觀點，作家陶傑更指「沒有英國殖民地統治下的自由，絕對沒有金庸的成就」，《明報》就是他為香港留下的一個遺產。

查良鏞在1959年創《明報》，被形容是左手辦報、右手寫小說，「日寫武俠小說，晚撰時事評論」，在明報初創時期，更以他的小說收入來支持明報財務；「文人辦報」的成功，讓他坐擁逾10億港元（約39億台幣）身家。

報導指出，查良鏞曾說討厭政治，但卻是任香港基本法的草委，但在1989年六四天安門事件發生前，北京政府宣佈戒嚴當日，宣佈辭基本法草委，到「6月4日北京鎮壓，查良鏞說：『不應當發生的事發生了，沒什麼特別可說的，傷心就是了。』」。

據報導，查良鏞晚年深居簡出，不過，「2013年他接受耶魯大學東亞研究博士生傅楠（Nick Frisch）訪問，是有公開紀錄以來最後一次訪問，其時他行動不便，但仍思路清晰，能剖白小說含意，直認《鹿鼎記》中的神龍教是影射共產黨」。