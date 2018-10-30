為秀政績、中國官員狂推「以權謀讚」 家長慘變「按讚俠」

之前中國廣東教育局以一紙文書，要求師生及家長關注特定微信公眾號。（圖擷取自新華社）

2018-10-30 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日，中國部分地方相關部門為了完成「民意考核」的任務，使用行政權力和私人關係，指派國中小學校或幼兒園老師，要求學生及家長協助拉票、按讚。

《新華社》報導，近日，中國廣東某所幼稚園的家長在微信群組中收到老師的通知，請家長參與按讚活動，並截圖上傳。這項活動本意為徵詢群眾意見，卻被行政部門透過學校單位攤派到家長身上，許多家長為了孩子，只能無奈遵守，「自己主管的話，執行起來也許還會打點折扣。老師的話，那是聖旨，所以各種『圈粉』任務都往學校塞」。

報導提及，之前，廣東某地發起「街坊群防共治隊伍建設」，並設立微信公眾號，當地教育局以《致全區師生及家長的一封信》，要求師生和家長關注該公眾號，並須簽名承諾，老師接到通知後，更是要求家長須截圖上傳，並在群組接龍簽名，以表示任務完成。

報導表示，近來，中國越來越多單位重視民情民意，常把群眾關注度、滿意度列入考核評價項目，但部分官員為了政績，「以權謀讚」，使用「注水民意」做給上級看，讓家長被迫參與五花八門、與孩子教育無關的「按讚俠任務」。