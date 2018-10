警告中俄！ 美國反彈道飛彈系統測試攔截成功

2018-10-27 11:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國先前因為中國和俄羅斯的飛彈威脅,有意退出《中程導彈條約》,且與北韓無核化為有重大進展的情況下,26日美軍在夏威夷西岸外海成功測試反彈道飛彈系統,表明美國有能力擊落來自北韓和伊朗等流氓國家的新中程飛彈。

綜合媒體報導,美國國防部表示,飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn)以神盾作戰系統(Aegis system)探測及追蹤目標靶彈後,發射標準3型(SM-3 Block IIA)攔截彈,並且成功攔截。此攔截彈由美國軍事承包商雷神公司(Raytheon)和日本三菱重工共同研發,預計將在羅馬尼亞、波蘭、日本的神盾系統上裝備,能夠從海上或陸地上發射攔截飛彈。

此次為標準3型攔截飛彈第4次進行攔截測試,此前2次都以失敗收場,距離上次成功已經是去年2月進行的首次測試。美國官員說,這是標準3型第二次成功攔截,使美國飛彈防禦局更有信心解決以前導致攔截失敗的設計缺陷,成功的測試使系統更接近量產。

美國飛彈防禦局格里夫斯(Sam Greaves)指出,這是標準3型攔截飛彈一次重要的里程碑,取得一個極好的成就。

#Ready & #Reliable

A target missile was launched from the Pacific Missile Range Facility in #Hawaii. The USS John Finn detected & tracked the target missile w/ its on-board radar. It launched SM-3 Block IIA missile & destroyed the target. #Assurance

More: https://t.co/rTElKVuXAC pic.twitter.com/uDOqVsVfMY