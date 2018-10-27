警告中俄！ 美國反彈道飛彈系統測試攔截成功

26日美軍在夏威夷西岸外海成功測試反彈道飛彈系統，表明美國有能力擊落來自北韓和伊朗等流氓國家的新中程飛彈。（圖擷取自推特）

2018-10-27 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國先前因為中國和俄羅斯的飛彈威脅，有意退出《中程導彈條約》，且與北韓無核化為有重大進展的情況下，26日美軍在夏威夷西岸外海成功測試反彈道飛彈系統，表明美國有能力擊落來自北韓和伊朗等流氓國家的新中程飛彈。

綜合媒體報導，美國國防部表示，飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）以神盾作戰系統（Aegis system）探測及追蹤目標靶彈後，發射標準3型（SM-3 Block IIA）攔截彈，並且成功攔截。此攔截彈由美國軍事承包商雷神公司（Raytheon）和日本三菱重工共同研發，預計將在羅馬尼亞、波蘭、日本的神盾系統上裝備，能夠從海上或陸地上發射攔截飛彈。

此次為標準3型攔截飛彈第4次進行攔截測試，此前2次都以失敗收場，距離上次成功已經是去年2月進行的首次測試。美國官員說，這是標準3型第二次成功攔截，使美國飛彈防禦局更有信心解決以前導致攔截失敗的設計缺陷，成功的測試使系統更接近量產。

美國飛彈防禦局格里夫斯（Sam Greaves）指出，這是標準3型攔截飛彈一次重要的里程碑，取得一個極好的成就。

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