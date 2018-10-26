無人出價 川普基金會自掏腰包30萬拍下川普肖像畫

2018-10-26 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕川普基金會（Trump Foundation）涉嫌以慈善為名義，持續進行非法活動，今年6月遭紐約州總檢察長安德伍德（Barbara Underwood）控告，未料25日案件在法庭開審時，卻爆出一個意外的真相，原來川普基金會在2014年某場拍賣會上，花費1萬美元（約新台幣30萬元）買下的川普肖像畫，是因為「當下沒有任何人出價」。

綜合外媒報導，訴狀上指控川普利用基金會的慈善基金，不僅支付他的訴訟費用，此外還用來推銷他的川普品牌飯店，甚至支付個人開銷，其中包括一幅約1.8公尺高的川普肖像畫，當初被安德伍德稱是「假公濟私」，因為基金會拍下後，把肖像畫用來裝飾川普的酒店牆面。

川普的代表律師福特法斯（Alan Futerfas）在庭上解釋，這筆交易並無涉及任何不法行為，只是因為當下沒有任何人競投，因此基金會才決定參與出價，好讓拍賣能「順利進行」。至於肖像畫會裝飾在酒店牆上，只是因為員工當時壓根未發現這是基金會的所有品，而在美國選舉大選後，酒店將肖像畫還給基金會，同時支付185.52美元（約新台幣5700元）的租金。

據了解，針對這起訴訟，安德伍德要求川普基金會解散，不過福特法斯稱這些被視為「非法」的款項，其實都是用在資助慈善機構上，同時批評安德伍德的指控充斥「政治偏見」，是民主黨用來抵毀川普的惡劣技倆。