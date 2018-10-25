王丹驚爆：前蘇聯想用原子彈殲滅北京 美國出手相救

2018-10-25 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國八九民主運動領袖之一的王丹在外媒專欄撰文指出，1969年3月中國與前蘇聯在黑龍江發生的「珍寶島戰役」，前蘇聯當時提出要用原子彈殲滅北京，是美國「強烈表態反對前蘇聯使用核武器進攻中國」。

王丹24日在《阿波羅新聞網》撰文指出，1969年前蘇聯與美國分別為2個世界強權，當時中蘇發生「珍寶島戰役」，「規模不大，但是當時中蘇雙方都有擴大戰事的準備」，前蘇聯軍方想對北京動用核武，但怕因此惹上同為擁核國的美國，因此雙方對此進行密談。

王丹表示，當時美國與中國共產黨還處於敵對狀態，但堅決反對前蘇聯對北京投擲原子彈，前美國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾在其著作《大外交》提到，若讓蘇聯對北京用武，將破壞世界強權均勢，蘇聯恐使北京猶如捷克般「屈膝臣服」，成為蘇聯集團的一部分。

王丹提到，當時的美國總統尼克森（Richard Nixon）聽聞幕僚謀略後，警告前蘇聯美國將不會坐視他們對中國丟原子彈，美方認為維持中國獨立地位，才能在當時的國際局面與前蘇聯維持兩強相爭的態勢，王指出，此段歷史鮮為人知，但北京過去地下曾遍布防空洞，至今仍存在當代人記憶中，就是當時共產黨為準備承受前蘇聯原子彈所開挖的。