「XXX上台民生沒一點改善」 中國男微信抱怨政府被逮

2018-10-23 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林有名男子，日前透過手機微信在自己的朋友圈或群聊天裡，發言抱怨中國當局部分相關政策，結果在10月20日被吉林警方逮捕，隔天遭到刑事拘留。

綜合媒體報導，這名郭姓男子，疑似不滿吉林市新的政策，日前在微信上先以不雅的字眼辱罵，稱「尤其是XXX上台後民生問題沒有一點改善，相反還變本加厲的搜刮民財。我家的車庫以經申報了要停止供熱，還要交20％的供熱費，以前沒有過！」，結果被人向警方舉報，在10月20日遭警方逮捕。

中國吉林市公安局船營分局表示，今年10月初，有位50多歲的郭姓男子遭人舉報，涉嫌在網路散播「誹謗黨和國家領導人」和「詆毀國家相關政策」等言論，結果在網路警察的協助下，當地警方循線在10月20日將郭男逮捕調查；驚方調查後發現，郭男目前無業，平時靠打零工維生；他在今年5月至10間，因為不滿吉林市在今年開始徵收基礎供熱費，為了宣洩不滿，就在微信上發表「詆毀黨和國家領導人」的大量不當言論。

郭男被捕後，對在網上造謠誹謗、尋釁滋事的行為坦承不諱，已遭吉林警方刑事拘留，目前正在做進一步調查；有中國網友在微博針對此事進行討論，但消息來源已被發布者自行刪除，有網友表示「想了半天，我覺得我要說的話也夠刑拘標準了！算了，不說了！」、「現在已經沒有隱私了」、「不是說言論自由嗎？」、「有本事來拘留全中國」。