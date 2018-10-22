普悠瑪出軌喚醒日人記憶「這起事故」也是車速快過彎釀禍

近日普悠瑪號出軌與日本2005年JR福知山線出軌事件類似，皆是因為車速過快釀禍。（圖擷取自推特）

2018-10-22 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕昨（21）日台鐵普悠瑪號出軌事故，導致18死、190人輕重傷，其中翻覆列車為日本車輛製造公司製造，掀起日媒大篇幅追蹤報導。對此，有日本鐵路專家川島令三認為，普悠瑪號出軌與2005年JR福知山線出軌事件類似，因為車速過快才釀禍。日本這起事故肇事原因是司機太晚啟動剎車，而台灣方面仍在調查中，但不排除人為因素。

日媒《富士電視台》訪問鐵道分析師川島令三對於普悠瑪號翻覆的看法，他認為「跟福知山線出軌事故太像了！」從普悠瑪號成W型翻倒出軌，以及乘客描述「事故前有好幾次急煞、突然爆衝」的說法，川島認為可能與過彎車速過快有關。

福知山出軌事件發生於2005年4月25日，當時因為車速過快，導致過彎時前5節車廂出軌，其中2節撞擊路旁的公寓大樓，導致死傷慘重，共有107死、562傷。事故原因則是人為，當時司機因為上一站停靠列車時超過停止線，怕遭到公司處罰，導致他前往下一站時分心，進入彎道前來不及剎車，車速過快釀成大禍。

普悠瑪號發生翻車事故的原因，宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭坦言，主要肇事原因為行車速度過快，當時車速破百；至於人為疏失或機械不正常才導致事故發生，仍待進一步檢查。