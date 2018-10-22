北韓好窮？ 金正恩上台6年 花逾1200億買奢侈品

南韓國會議員尹相炫週日（21日）提出分析報告指出，自金正恩2012年上台掌權以來，截至去年，北韓共花費約40億美元（約新台幣1200億元）購買大量奢侈品。（路透）

2018-10-22 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會議員尹相炫週日（21日）揭露分析報告，指稱自金正恩2012年上台掌權以來，截至去年，北韓共花費約40億美元（約新台幣1200億元）購買汽車、化妝品、貴金屬等奢侈品。

南韓《中央日報》報導，這份報告是根據南韓統一部公開的對北韓禁運奢侈品名單與中國海關貿易統計資料進行分析的結果，發現在2012年至2017年，北韓共花費40.0429億美元購買奢侈品。

其中，電子設備佔最大額，共計20.1198億美元（約新台幣621億元），緊隨在後的是汽車，共花費13.9025億美元（約新台幣430億元），酒類產品也花了1.6545億美元（約新台幣51億元），

化妝品和香水則花費5248萬美元（約新台幣16億元），手錶4913萬美元（約新台幣15億元）、皮草製品4727萬美元（約新台幣14.6億元）、樂器1235萬美元（約新台幣3.8億元）、貴金屬711萬美元（約新台幣2.2億元）

報導指出，這些用外匯購買的奢侈品，大部分被用作金正恩一家的直接消費或獎勵下屬的禮物，汽車和手錶是金正恩「禮物治國」最常使用的物品。

南韓在野自由韓國黨籍議員尹相炫表示，北韓如果把去年購買奢侈品的外匯，從國際市場購買大米，可買到165多萬噸，「是北韓短缺糧食80.2萬噸的2倍」。他指出，「北韓的糧食短缺不是因為國際社會的援助不夠，而是金正恩根本沒有想讓居民吃飽飯」。