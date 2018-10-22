日本二手機在中國超受歡迎 非裔買家：差不多買了100台！

2018-10-22 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕在日本購買一隻新手機需要花費相當高的費用，但近年二手交易平台「Mercari」盛行，日本政府順水推舟推行二手機流通，由於日本二手機狀況十分良好，更是在國外的二手市場中占有一席之地。

綜合外媒報導，中國廣州的一棟商業大樓中，商家販賣來自世界各地的二手機，其中又以日本來的二手機狀況最良好，以iPhone來說，正常售價約為880美元（約2萬7千台幣），但在二手市集上售價約為265美元至440美元（約台幣8千至1萬3千元台幣），一名來自西非布吉納法索的男買家笑著表示：「今天買了差不多100台。」

《日本產經新聞》報導，日本是平均收入較高的國家，但由於近年通訊費增加，再加上二手交易平台「Mercari」很受歡迎，讓人們漸轉向購買二手機，一名男上班族表示，新型的人臉識別系統和高畫素攝影對他沒什麼吸引力，二手的就夠用。

據日本總務省家庭收支調查顯示，2017年日本每個家庭的通訊費約12萬日元（約3萬元台幣），與10年前的家庭收支比重相比提高了0.7%，更是來到4.2%，導致日本民眾對通訊費用越來越高昂的不滿情緒逐漸升高，政府為減輕民眾負擔，進而推行二手機。

中國是二手機貿易蓬勃發展的地點，日本國內卻與這個狀況相反，儘管政府推動二手手，但二手機「貨源嚴重不足」，原因是日本3大銷售商所販賣的手機有「SIM鎖」，這3家公司通過SIM卡鎖定來防止客戶轉向其他運營商等因素，讓二手機在日本國內的推動窒礙難行。