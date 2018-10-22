不是男就是女！紐時：川普將去除跨性別的官方定義

《紐約時報》拿到政府文件，指出川普政府正研議去除跨性別者（transgender people）的官方定義。（資料圖 法新社）

2018-10-22 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府正研議去除跨性別者（transgender people）的官方定義，未來可能建立一個較狹隘的性別定義，將依生理性別為依歸，若美國政府改變性別定義，這將讓全美的跨性別者成為「不被政府認同的一群人」，因此也引起民眾強烈反彈。

據《紐約時報》21日報導，記者拿到美國衛生及公共服務部（HSS）的備忘錄指出，目前數個政府部門政展開行動，未來根據教育法修正案第九條（Title IX），將定義性別只有男性、女性，因為人出生時就已經因為生殖器官而決定性別，此點無法改變。

報導指出，跨性別者佔全美人口0.7%、總人數約140萬名，也就是說若是新法通過，他們將會成為「不被美國聯邦政府認同」的一群人。美國跨性別平權中心（National Center for Transgender Equality）執行董事凱斯林（Mara Keisling）批評，川普政府的計畫是一個「非常冒犯、輕蔑且危險的舉動」、「他們的意思是我們不存在。」