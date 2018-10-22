異議記者失蹤疑雲未解 德國不向沙國輸出軍火

2018-10-22 03:00

〔中央社〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，在沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤案未釐清的情況下，德國不會向沙國輸出軍火。

為自家政黨在地方選舉中造勢時，梅克爾再次譴責哈紹吉遭到殺害一案。沙國已坦承，哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害。

梅克爾表示：「首先，對於行凶，我們予以最強烈的譴責。其次，必須儘快讓真相大白─有關釐清案情和懲處行凶者，我們目前遠遠不及…在此情況下，不會進行軍火的輸出。」