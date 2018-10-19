告郭文貴誹謗案 傳紐約法院准胡舒立撤訴申請

去年鬧得沸沸揚揚的胡舒立告郭文貴誹謗案，根據法院紀錄，胡舒立已主動撤訴。（資料照，美聯社）

2018-10-19 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴頻頻爆料中國高層腐敗黑幕，去年更把矛頭指向時任財新傳媒總編輯、中國資深媒體人胡舒立，稱胡舒立涉及貪腐、有私生子，更是現任中國國家副主席王岐山的「親密戰友」，透過「財新網」發布關於郭文貴的負面「假新聞」，遭胡舒立向紐約州最高法院控告誹謗。然而，近日有海外消息指出，胡舒立已經悄悄地主動申請撤訴，並已經被法院批准。

去年曾分析指胡舒立勝訴機率不高的美國律師魯仁達（Randel DeJong），17日在推特上表示，根據紐約州最高法院的紀錄，法院已經批准胡舒立撤訴的請求，亦即誹謗指控不成立，此案永遠終結，胡舒立也不得再就此案進行上訴。郭文貴今日稍早也證實此消息，更在社交媒體上表示：「胡舒立現在以裝病躲避司法調查，想住在病房裡，不去牢房那是不可能的！」

曾被西方譽為「中國最危險的女人」

胡舒立現年65歲，曾被西方媒體稱為「中國最危險的女人」，因為她近十年來，從主持「財經雜誌」到「財新傳媒」，揭露了許多中國政商貪污腐敗黑幕，讓許多權貴人人自危，2009、2010年，胡舒立都列名美國「外交政策」雜誌全球百大思想家，2011年，更進入美國「時代雜誌」的全球百大最具影響力人物榜。今年1月，胡舒立卸任財新傳媒總編輯的職務，轉任財新傳媒社長及執行長（CEO）。

去年胡舒立向紐約州最高法院控告郭文貴誹謗，根據當時的法院文件，胡舒立在訴狀後還附上了宣誓簽名（Verification），發誓證詞為真，否則甘受偽證罪之罰，包括坐牢。控告書稱，郭文貴公開捏造有關胡舒立有外遇、私生子、盜取用戶信息、勒索對手、吸毒、利用在財新的職務之便做違法行為的攻擊性言論，「所有言論完全是虛假的，而且給胡女士及她所創立的《財新》在全世界帶來羞辱、蔑視和嘲笑」。

去年四月因代表美國之音直播採訪郭文貴，而被斷播、停職、開除的美國之音前資深編輯東方，也在推特上引述魯仁達律師推文表示：「財新雜誌胡舒立訴郭文貴誹謗案，以胡舒立撤訴而告結束，從而意味著郭文貴勝訴。」